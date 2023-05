Lazio-Cremonese, la moviola: Giua la tiene, ok la rete di Kysaj. Valeri, no rigore

Anche un espulso (Sarri, che protestava per un fallo fischiato a Lazzari) nella partita di Giua, che legge bene tutti gli episodi in area. Rischia forse Pellegrini (due falli in pochi minuti), ma il secondo è davvero leggero.

Tutti in gioco

Regolare la rete di Hysaj, check un po’ più lungo del solito non tanto per la posizione dell’albanese (lo tengono in gioco in maniera chiara sia Sernicola che Alex Ferrari) quanto per l’iniziale posizionamento di Immobile al momento del passaggio di Luis Alberto: di pochissimo ne sana la posizione sempre Sernicola.

Valeri chiede un rigore

Cade in area Valeri, ma il contatto (non clamoroso) con Milinkovic Savic avviene fuori dall’area. Non c’è fallo di mano (braccio) di Bianchetti nel duello con Pedro (punito per un tocco col sinistro). Sulla rete del 3-2, non punibile il braccio di Vasquez.

VAR: Banti 6

Controlli e conferme.