Formazioni Cremonese-Salernitana, chi gioca e le scelte di Sousa: diretta

CREMONA - Nella Cremonese Okereke resta in dubbio, Tsadjout il candidato a prendere il suo posto. In difesa ballottaggio Chiriches-Ferrari. Qui Salernitana: rientrano Gyomber e Daniliuc. Senza Dia, sarà Piatek il terminale offensivo. Difficile che Sousa decida di dare spazio a Bonazzoli. In difesa, ballottaggio tra Troost-Ekong e Gyomber. Coulibaly (o Nicolussi Caviglia) e Bohinen i due mediani, Kastanos e Mazzocchi (o Sambia) esterni.