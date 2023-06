Diretta Torino-Inter 0-0: segui la partita LIVE

TORINO - Si chiude oggi (3 giugno) allo stadio Olimpico 'Grande Torino' il campionato della squadra granata e dell' Inter (calcio d'inizio alle ore 18:30). I ragazzi di Juric vogliono salutare i propri tifosi con una vittoria di prestigio, centrando al contempo l'obiettivo ottavo posto . I nerazzurri di Simone Inzaghi sono invece proiettati all'attesissima finale di Champions League contro il Manchester City ma non faranno sconti: vogliono blindare la terza posizione in campionato dall'assalto del Milan e mettere pressione alla Lazio seconda. Segui la partita in diretta.

19:04

32' - Ci prova Lukaku

Il belga resiste alla difesa granata e sfonda in area calciando in diagonale, la palla però viene deviata fuori.

19:02

30' - Lungo possesso palla senza occasioni

Nessuna delle due squadre cerca di affondare, ne segue un lungo possesso palla che porta a poche emozioni.

18:54

22' - Occasione Inter

Provano a costruire i nerazzurri: da calcio d'angolo Dumfries prova a calciare in controbalzo, la palla sbatte contro Rodriguez e diventa pericolosa per Milinkovic-Savic, che riesce comunque a bloccare.

18:52

20' - Partita ancora bloccata

Non si sblocca la partita in campo, giocata prevalentemente a centrocampo. Nessuna delle due squadre riesce a rendersi pericolosa, mentre cercano di costruire delle azioni. La migliore occasione della partita finora è per Ricci che da lontano calcia di poco a lato della porta di Handanovic.

18:42

10' - Fase di studio

Succede poco e nulla in questi primi dieci minuti di gioco, con le squadre che si stanno studiando a vicenda.

18:32

1' - Inizia Torino-Inter

Il primo pallone del match lo muove la squadra di Juric.

18:28

Barella premiato come miglior centrocampista della Serie A

Prima dell'inizio del match Nicolò Barella ha ricevuto il premio di migliore centrocampista della Serie A 2022-2023.

18:25

Inter, Farris: "Volevamo schierare un attacco importante". Sulla finale col City...

Intervistato ai microfoni di Dazn, il vice allenatore dell'Inter Massimiliano Farris ha parlato dell'undici scelto prima del match col Torino: "Volevamo schierare un attacco importante. Abbiamo sistemato il campionato, vinto la Coppa Italia", sottolinea il vice di Inzaghi che poi aggiunge: "Ora pensiamo a chiudere bene la stagione per poi pensare alla finale".

18:20

Torino, Vagnati. "Addio Juric? Penso proprio di no, programmiamo il futuro"

Il direttore sportivo granata, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di Dazn del futuro di Ivan Juric: "C'è il rischio che l'allenatore croato possa salutare? Penso proprio di no, ha un contratto e stiamo già parlando della prossima stagione. Non si può mai essere sicuri nella vita, ma penso che possa restare".

18:15

Inter, De Vrij: "Vogliamo continuare a vincere"

"Vogliamo continuare a vincere e avere queste buone sensazioni". Così Stefan De Vrij, intervistato ai microfoni di Inter TV prima della gara contro il Torino: "C'è la possibilità di migliorare ulteriormente la classifica, quindi le motivazioni ci sono. Vogliamo fare una bella partita. Il Torino? ha una buonissima squadra, giocano con intensità e hanno calciatori forti. Sarà una partita intensa, che vogliamo portare a casa".

18:10

18:05

Torino, l'Inter è un tabù

I nerazzurri non perdono contro i granata in Serie A dal 27 gennaio 2019 (0-1, rete di Izzo al 'Grande Torino'); da allora, sei successi dei nerazzurri e un pareggio (1-1, il 13 marzo 2022).

18:00

Torino, Juric: "Ottavo posto? Sarebbe inaspettato". E sugli intoccabili...

Il tecnico granata: "Se battiamo l'Inter è il miglior risultato raggiunto negli ultimi 30 anni".

17:55

Inter senza mezze misure: solo tre pareggi in Serie A

I nerazzurri sono la squadra che ha registrato meno pareggi (tre) in questa stagione di Serie A; in generale, soltanto tre formazioni hanno concluso un campionato italiano a 20 squadre nelle prime quattro posizioni collezionando in tutto il torneo meno di quattro pareggi: il Milan nel 1949/50, la Juventus nel 2013/14 e la Roma nel 2016/17.

17:50

17:45

17:35

Torino-Inter, le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi.

17:30

Torino-Inter, i precedenti

I granata di Juric sono rimasti imbattuti in sei (2 vittorie e 4 pareggi) delle ultime nove gare casalinghe contro l’Inter in Serie A, dopo aver perso le nove precedenti. Il match d'andata, disputato a San Siro lo scorso 10 settembre, ha visto prevalere i nerazzurri grazie alla decisiva rete di Marcelo Brozovic all'89'.

Stadio Olimpico 'Grande Torino' - Torino