Formazioni Milan-Verona, chi gioca e le scelte di Pioli: diretta

MILANO - Nel Milan attacco con Giroud terminale offensivo, dietro di lui Messias, Brahim Diaz e Leao. Davanti a Maignan linea a 4 Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez. Out Ibrahimovic, che oggi saluta il Milan. Nel Verona sono out Henry, Duda e Lasagna: Zaffaroni, come punta del 3-4-2-1 dovrebbe preferire Verdi a Djuric. Alle sue spalle Ngonge e Gaich.