Serie A, la Juve vince a Udine, l'Atalanta travolge il Monza, colpo del Bologna a Lecce

ROMA - L'ultima giornata di campionato non regala partiolari sorprese. La Juventus di Allegri vince a Udine per 1-0, ma il successo non serve ai piemontesi per migliorare la propria classifica. L'Atalanta coglie un brillante successo casalingo per 5-2 contro il Monza in una partita che regala emozioni e ben sette gol. Il colpo della giornata è la vittoria in trasferta del Bologna che batte il Lecce per 3-2.