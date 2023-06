Koopmeiners, Dybala, Chiesa: tre modi di entrare in Europa

Koopmeiners, Dybala, Chiesa : tre modi diversi di entrare in Europa . L'olandese con 3 gol e un assist esalta l' Atalanta , alla sesta qualificazione a un torneo Uefa in sette stagioni. Dopo le lacrime di Budapest, l'argentino riporta la Roma in Europa League e si conferma indispensabile, come Mou. Il bianconero firma il gol dell'eurodelusione juventina: sarà Conference League , Uefa permettendo.

Koopmeiners, Dybala, Chiesa: chi ha fatto la differenza

A Bergamo se n'è avuta la conferma: Teun Koopmeiners, 25 anni, nazionale olandese, è il prototipo del calciatore gasperiniano. Regista di prim'ordine per tecnica sopraffina e sagacia tattica, nella seconda stagione bergamasca l'ex capitano dell'Az Alkmaar si è consacrato come uno dei migliori nel ruolo, andando pure in doppia cifra, come già aveva fatto negli ultimi due tornei in Eredivisie. La tripletta al Monza, suggellata da quel gol da 50 metri, ha coronato degnamente un'annata strepitosa. A Roma, dopo le lacrime di Budapest, Paulo Dybala ha letteralmente riportato i giallorossi in Europa League, dettando un messaggio forte e chiaro ai Friedkin: Dybala sta alla Roma come Mourinho sta alla Roma. A Udine, Chiesa ha firmato la vittoria della Juve che ha il sapore amaro di una stagione mai così tormentata e tormentosa dal 2006 a oggi. Il settimo posto vale la Conference, se Ceferin non escluderà i bianconeri dalle coppe per un anno. Nell'attesa, si guardi la Juve dal cedere alla tentazione di cedere il campione d'Europa visto che, assieme a Vlahovic, è uno dei giocatori più pregiati.La rifondazione bianconera non può prescindere da Chiesa, chiunque sia l'allenatore che la guiderà.