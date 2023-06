Abodi si complimenta con le italiane e svela: "Unico paese al mondo a..."

La stagione calcistica è finita ed è tempo di bilanci per il calcio italiano. Dalle tre finali europee ai vari problemi del sistema del nostro paese: il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato di questo a margine di un evento a Palermo, con una menzione speciale per la Juve .

Le parole di Abodi

Queste le sue parole: "Le quattro finali sono motivo di soddisfazione e anche di responsabilizzazione, perché abbiamo alcuni problemi di sostenibilità del sistema, che riguardano le infrastrutture, non solo gli stadi ma anche gli impianti e poi problemi di format, di pochi italiani che giocano".

Il Ministro parla della Juve

Il Ministro dello Sport conclude: "Forse siamo l’unico Paese al mondo che a fronte di quattro finali parla dell’aver perso e non di esserci arrivati. Sono molto soddisfatto, faccio i complimenti a tutte le società, anche a quelle arrivate in semifinale. Nonostante le difficoltà, siamo arrivati fino in fondo e siamo i più presenti alla fine delle competizioni. Ora bisogna fare in modo che ci sia continuità nei risultati".