Empoli, prima mossa di mercato: riscattato Walukiewicz dal Cagliari

EMPOLI - Dopo la ufficializzazione del prolungamento del contratto col direttore sportivo Pietro Accardi arriva la prima mossa di mercato per l'Empoli. La società ha da poco comunicato di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore Sebastian Walukiewicz dal Cagliari Calcio. Per il difensore polacco, impiegato soprattutto nel finale di campionato dal tecnico Paolo Zanetti con buoni risultati, si parla di un investimento da circa un milione di euro. Il giocatore era stato preso nell'estate scorsa in prestito con diritto di riscatto a favore del club toscano.