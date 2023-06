Scudetto diritti tv: Inter (87,1 milioni), Napoli (80,3) e Milan (80)

Diritti tv: Inter in testa, Juve fuori dal podio

Nell'ambito delle competizioni nazionali in testa c'è l'Inter (87,1 milioni di euro), davanti al Napoli neocampione d'Italia (80,3) e al Milan (80); la Juve è quarta (78,6 milioni); dietro a Lazio (79,7) e Roma (68,2), irrompono Atalanta e Fiorentina (55, 2). Complessivamente, le 20 società della Serie A si spartiscono 1,018 miliardi di euro netti, somma scaturita dalla detrazione dei paracadute per le retrocesse e dei versamenti in mutualità alle leghe inferiori. Il calcolo è stato eseguito dal sito specializzato Calcio e Finanza. A norma di legge, i diritti tv vengono così suddivisi: 1) il 50% in parti uguali; 2) il 20% in base al bacino d’utenza (di cui 8% in base all'audience televisiva certificata Auditel e 12% in base agli spettatori paganti); 3) il 30% in base ai risultati sportivi (il 12% basato sul piazzamento; il 3% sui punti conquistati in stagione; il 10% sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e il 5% sulla base della graduatoria formata tenendo conto dei risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale dalla stagione 1946/47 alla sesta antecedente quella di riferimento. Tradotto in soldoni: circa 509 milioni di euro in parti uguali; circa 81,4 milioni per gli ascolti televisivi; circa 122,2 milioni per gli spettatori allo stadio; circa 50,9 milioni per i risultati dal '46-'47 alla sesta stagione antecedente l'attuale; 101,8 milioni per i risultati dei cinque anni precedenti; 152,7 milioni per i risultati dell’ultima stagione.