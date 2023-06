Juve, Pogba e il post social su Kobe Bryant: "La coerenza è tutto"

Paul Pogba sta cercando di mettersi definiticamente alle spalle i problemi fisici che lo hanno tormentato nella scosa stagione. Per questo il francese sta sfruttando le vacanze per ritrovare la migliore condizione possibile .

Juve, il messaggio di Pogba: "La coerenza è tutto"

Il numero 10 bianconero, tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato nuove foto che lo ritraggono durante le sue sessioni di allenamento. Pogba ha inserito anche una foto di Kobe Bryant, celebre stella del basket americano scomparso tragicamente nel 2020 per un incidente in elicottero. Il francese ha poi aggiunto la didascalia: "La coerenza è tutto". Nelle storie ha invece scritto: "Il duro lavoro diventa abidutine". Un auspicio, forse, per la nuova stagione con la Juventus.