Diritti tv Serie A, trattative private solo con Sky, Mediaset e Dazn

MILANO - L’Assemblea di Lega Serie A è tornata a riunirsi a Milano per l'apertura delle offerte presentate nelle buste sull’assegnazione dei diritti tv dalla stagione 2024/25 in poi. Come previsto le offerte sono state inferiori rispetto all’obiettivo minimo fissato a 1,2 miliardi a stagione, con una crescita fino al 20% in caso di assegnazione quinquennale. Scatta, dunque, la trattativa privata con le offerte arrivate da Sky e Dazn e da Mediaset, che si è fatta avanti per le partite in chiaro.