Inzaghi in cattedra al Master Uefa: tra gli alunni anche due ex Roma

Simone Inzaghi maestro per un giorno. Il tecnico dell'Inter, che ha guidato i nerazzurri in finale di Champions League contro il Manchester City ha messo la sua esperienza al servizio degli allievi del corso allenatori. L'allenatore piacentino, introdotto dal docente Mario Beretta, è intervenuto questa mattina al corso per allenatori Uefa Pro, per tenere una lezione in videoconferenza. "Mi fa molto piacere potermi confrontare con voi" ha esordito il tecnico dell'Inter che ha parlato delle proprie esperienze in panchina.