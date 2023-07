Sessanta persone sulla fascia laterale, il nuovo disagio per gli arbitri

La panchina lunga è il sogno di ogni allenatore e l’incubo per i presidenti più sensibili al tema del costo del personale. Ora scopriamo che la cosa crea disagio anche agli arbitri, l’ha confessato ieri il designatore Rocchi all’alba della nuova stagione, troppo tardi per porvi rimedio. Dall’anno scorso le panchine della Serie A sono diventate king size: fino a 15 calciatori di riserva , più l’allenatore, il vice, il medico e un assistente sanitario, un dirigente accompagnatore e, per chi gioca in casa, anche quello delegato agli arbitri; e sullo strapuntino, otto posti per quei tesserati che - recitano le Noif - possono fornire «assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza». Tattici, preparatori, analyst, due piccoli serpenti, un’aquila reale. Solo non si vedono i due liocorni.

Rocchi, Mourinho un alleato inatteso

Il conto è semplice: moltiplicando per due squadre, sulla fascia laterale si aggirano una sessantina di persone da tenere a bada, un compito complesso che ricade sul solo quarto uomo, mentre per gli altri ventidue in campo ci sono tre paia d’occhi più quelli elettronici del Var. Siccome i cambi sono sempre cinque, il vero vantaggio della panca extralarge è che nessun calciatore dovrà essere spedito in tribuna, a meno che non l’abbia combinata davvero grossa. Ci finiscono anche gli infortunati: «nelle altre squadre vanno in panchina solo per fare casino», disse Mou a fine aprile. Ecco: nella battaglia per sforbiciare le liste-gara, Rocchi troverebbe proprio in José un alleato inatteso e disinteressato. Con meno confusione a bordo campo, il quarto uomo potrebbe marcare meglio tutti. Anche lo Special One.