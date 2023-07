MILANO - Si conoscerà a breve la programmazione di anticipi e posticipi delle prime quattro giornate della Serie A 2023/24. Lo ha reso noto la Lega, comunicando anche i giorni in cui verranno resi noti gli orari per di tutte le giornate .

Serie A 2023-24, gli orari delle prime quattro giornate: ecco quando

Gli orari, con la programmazione di anticipi e postici, dalla 1ª alla 4ª giornata saranno svelati venerdì 7 luglio. La Lega ha poi confermato che le finestre di gara, come regola generale, saranno otto dal sabato al lunedì, con possibili variazioni specifiche come nelle prime tre giornate e in quelle che si disputano nelle feste, ad esempio 17ª e 18ª giornata tra Natale e Capodanno oppure la 30ª nel sabato di Pasqua.

Serie A 2023-24, tutti gli orari: ecco quando

Inoltre la Lega ha annunciato che il 6 settembre verranno resi noti gli orari per le giornate dalla 5ª alla 19ª, il 20 dicembre toccherà a quelle dalla 20ª alla 29ª, il 6 febbraio saranno svelati anticipi e posticipi del 30° turno, il 19 marzo quelli delle giornate dalla 31ª alla 33ª, il 19 aprile per i turni dal 34°al 37° e infine il 20 maggio gli orari della 38ª giornata.