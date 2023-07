Hojlund, Koopmeiners, Scalvini: l'Arabia Saudita li fa schizzare a 150 milioni

"Scalvini, Koopmeiners e Hojlund sono ragazzi legatissimi all'Atalanta. Ovviamente, conosciamo il mercato, però, oltre i singoli nomi, ci interessa rafforzare la squadra. In passato ci siamo riusciti anche con le cessioni e, ciò che più conta, è che i giocatori siano felici di rimanere all’Atalanta. L' Arabia Saudita? Non la consideriamo una minaccia, semmai una nuova opportunità". In questa fase del mercato, con i tre gioielli nerazzurri che fanno gola a diversi club, italiani e non, sono alquanto significative le dichiarazioni rilasciate da Luca Percassi a Sky Sport dal ritiro di Clusone. Complessivamente, l'Atalanta valuta l'azzurro, il danese e l'olandese 150 milioni di euro. Nel dettaglio: Giorgio Scalvini, 19 anni, difensore e centrocampista, in maglia atalantina da quando, a 11 anni, ha messo piede per la prima volta a Zingonia, nazionale: oggi la sua quotazione di parte da 40 milioni di euro a salire. Rasmus Hojlund, 20 anni, attaccante, nazionale danese, pagato 17 milioni di euro allo Sturm Graz dieci mesi fa, oggi ne vale quasi 70; Teun Koopmeiners, 25 anni, centrocampista, nazionale olandese, pagato 14 milioni all'Az Alkmaar nel 2021, oggi ne vale almeno 40. Lassù, a quota 150 milioni di euro, a buon diritto sono i Tre Uomini d'Oro della Dea. L'irruzione sul mercato dei petrodollari arabi, sauditi (Newcastle, Al-Nassr, Al-Hilal e sodali), qatarioti (Psg), emiratini (Manchester City) e le pazzesche operazioni multimilionarie, andate sinora in porto sotto l'egida del Pif, il fondo sovrano saudita, hanno determinato un'inarrestabile lievitazione dei prezzi. Non è difficile capire perché Percassi non consideri una minaccia, ma "una nuova opportunità", le grandi manovre di Riyad. Non solo per la Dea. Il Milan, ad esempio, cedendo Tonali ai Magpies per 75 milioni di euro, ai quali aggiungere 10 milioni di bonus, ha raddoppiato il budget originariamente stanziato per la sessione estiva 2023, riuscendo a ingaggiare Loftus-Cheek, Pulisic e Riijnders. Intanto, a Clusone, Gasperini ha firmato fino al 2024 con opzione sul 2025: se venisse esercitata, il tecnico eguaglierebbe lo storico record di Trapattoni, per dieci stagioni consecutive sulla panchina della Juve, il ciclo più duraturo nella storia della Serie A (1976-1986). Sulla firma di Gasp, c'è il sigillo di Percassi: "Siamo entusiasti, ripartiamo da Gian Piero che è un grande allenatore. Era lui il punto di partenza della nuova stagione".