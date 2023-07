Lazio-Triestina 0-0 diretta: ora LIVE la partita di oggi

AURONZO DI CADORE - Penultimo test amichevole per la Lazio in ritiro. Dopo i match contro Auronzo e Primorje ecco la Triestina allo Zandegiacomo. Prima della fine della preparazione ci sarà un'altra partita (mercoledì 26 contro gli sloveni dell'NK Bravo). Sarri si attende altre risposte dai suoi in questa seconda e decisiva parte del ritiro. Fischio d'inizio alle ore 18.

18:05

1' - Lazio-Triestina, inizia il match

Si parte con il match amichevole tra Lazio e Triestina. La squadra di Sarri in campo con la maglia blu. Primo pallone per i biancocelesti.

17:40

Dopo il match la presentazione della squadra

La presentazione è stata anticipata a stasera perché Lotito domani sarà a Milano per gli impegni in Lega, difficilmente farà rientro ad Auronzo. Sarri ieri ha ritrovato in gruppo Vecino e Zaccagni, fermi da venerdì pomeriggio. Hysaj è ancora ai box, era uscito dopo sedici minuti nell’amichevole contro il Primorje per un problema ad un tendine d’Achille.

17:20

Dove vedere Lazio-Triestina in diretta TV

Lazio-Triestina sarà visibile in diretta tv, in esclusiva su Lazio Style Channel (Canale 233 di Sky).

17:05

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

17:00

Lazio, altra amichevole: c'è la Triestina

Due sedute ieri, una stamattina, la terza amichevole alle 18 contro la Triestina (Serie C), diretta su Lazio Style Channel e Lazio Style Radio, a seguire la presentazione della squadra allo stadio Zandegiacomo. Sarà una lunga domenica per la Lazio e i laziali. In tribuna anche il presidente Claudio Lotito.