Diretta Lazio-NK Bravo, probabili formazioni e dove vederla in tv

AURONZO DI CADORE - Il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo sta per terminare. La Lazio si prepara all’ultima amichevole, in scena allo Zandegiacomo contro gli sloveni dell’NK Bravo (prima divisione). Altro test importante dopo aver giocato contro Auronzo, Primorje e Triestina. Sarri si attende nuove risposte importante dai suoi. Fin qui ottimi ritmi e trame di gioco, tanti gol fatti e zero subiti. Attesa per il possibile esordio di Castellanos. Ieri i primi allenamenti, oggi potrebbe giocare una parte di amichevole.