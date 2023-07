Juve-Milan, show all’alba: Allegri e Pioli confermati tra mille novità

Stagione nuova, vita nuova. Soprattutto per Juve e Milan che hanno cambiato o stanno cambiando praticamente tutto . Quasi tutto, in realtà. Perché entrambe hanno mantenuto lo stesso trait d’union rispetto al recente passato: l’allenatore. Allegri da una parte e Pioli dall’altra, rispettivamente al settimo e quinto anno su quelle panchine (i 7 di Max sono divisi in 5 e 2). Ecco, forse questa prima grande classica italiana d’estate, a tre settimane dal campionato, è soprattutto la sfida tra i due tecnici, capaci di resistere a ribaltoni societari significativi. Stavolta si vedono dall’altra parte del mondo, allo Sport Center di Carson, vicino a Los Angeles . Eppure il test avrà valore proprio perché manca poco al via e servono segnali, risposte, prospettive su cui poter lavorare d’ora in avanti. E comunque Allegri e Pioli lo sanno troppo bene: Juve-Milan, anche di mezza estate negli States, non è mai una partita come le altre.

Tecnici

I due allenatori stanno lavorando ai nuovi piani tattici. Allegri riparte sì dal 3-5-2, ma sa che il materiale a disposizione potrà essere molto diverso tra qualche giorno, soprattutto in attacco dove in programma c’è l’avvicendamento tra Vlahovic e Lukaku. Per la Juve, per altro, si tratta del primo test stagionale. L’unico vero volto nuovo da scoprire è quelo dello statunitense Weah, erede di Cuadrado sulla fascia destra. E l’unico volto vecchio da non rivedere è ancora una volta quello di Pogba, che ormai fatica tremendamente a tornare atleta ancor prima che calciatore. Max ha detto che ci vorrà ancora un mese per rivedere il francese, ma intanto a Giuntoli ha chiesto l’ex milanista Kessie (può arrivare in prestito dal Barcellona). Pioli invece, da parte sua, potrebbe cambiare anche modulo oltre alla mezza squadra già arrivata dal mercato dopo la cessione di Tonali al Newcastle. Tre, quattro, cinque volti nuovi già pronti a calarsi nello scacchiere rossonero che balla tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 che Pioli ha utilizzato nelle ultime stagioni. Loftus-Cheek e Reijnders già pronti a metà campo, Pulisic nel tridente, poi arriverà il turno dei vari Okafor, Romero (già a segno contro il Real) e Chukwueze (attesa solo l’ufficialità dell’arrivo dal Villarreal). Tanta carne al fuoco insomma, sia per la Juve che per il Milan, chiamate a una stagione che non può finire senza trofei come l’ultima (ultime due per i bianconeri).

Attesa

Udinese-Juventus e Bologna-Milan, si lavora in virtù della prima giornata. Al Soccer Champions Tour si partecipa ovviamente per finalità commerciali, ma ormai queste grandi tournée hanno di fatto sostituito le due settimane centrali di preparazione estiva. E quindi esperimenti e test si fanno lì, in Usa. All’alba di venerdì (4.30 ora italiana) Juve-Milan sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky Sport Summer. Chi piazzerà la sveglia, quindi, potrà cominciare a capire come le due grandi si stanno avvicinando agli impegni della Dacia Arena e del Dall’Ara, i primi che varranno tre punti. Calcio estivo, sotto la bandiera a stelle e strisce, però Juve-Milan non è mai una partita come un’altra.