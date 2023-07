Serie A, nuovo nulla di fatto sui diritti tv: offerte valide fino ottobre

MILANO - La questione legata ai diritti del campionato di calcio del prossimo triennio non è ancora risolta . Dopo aver ricevuto le offerte definitive da parte di Dazn, Mediaset e Sky, l'Assemblea di Lega ha deciso di prendere tempo per valutare ulteriormente la situazione.

Il comunicato della Lega Serie A

"Ieri sera la Lega Serie A ha concluso il secondo round di trattative private con la ricezione delle offerte migliorative da parte dei tre broadcaster, DAZN, Mediaset e SKY - si legge in in una nota ufficiale - come previsto dalle norme dell'Invito a Offrire, le offerte ricevute restano valide e vincolanti fino al prossimo 15 ottobre, nelle more la Lega Serie A e le Società continueranno a lavorare con l'obiettivo di massimizzare il valore dei propri diritti audiovisivi”.

La decisione entro ottobre

La partita decisiva dei diritti tv relativi ai prossimi tre anni si giocherà dunque nei prossimi mesi: nel caso in cui le offerte non dovessero essere accettate da parte dei club, la terza fase del bando prevede l'apertura delle buste contenenti le offerte da parte dei sei soggetti interessati alla creazione del Canale di Lega Serie A.