Probabili formazioni Juve-Milan, chi gioca e le scelte di Allegri e Pioli

Le scelte di Allegri

Nella Juve la certezza resta il 3-5-2: Allegri in attacco si affida alla coppia Kean-Chiesa, entrambi apparsi in grande spolvero. A centrocampo il tecnico non potrà contare, oltre che su Pogba, pure su Rabiot e Fagioli. L’unico titolare a disposizione è Locatelli: al suo fianco, Miretti e probabilmente McKennie. L’alternativa potrebbe essere il giovanissimo Yildiz. che sta stupendo tutti in nel ritiro statunitense. Sulle fasce, prima volta per Weah a destra mentre a sinistra è ballottaggio a tre tra Kostic, Iling-Junior e Cambiaso. In difesa Gatti-Bremer-Danilo.

Le scelte di Pioli

Nel Milan Reijnders avrà la possibilità di esordire contro la Juventus. Con lui, probabilmente dal primo minuto Pulisic e Loftus-Cheek che già avevano avuto qualche spazio nella partita di Pasadena. Titolari anche Maignan, Theo Hernandez, Leao e Giroud. Dall'inizio dovrebbe esserci anche Tomori.