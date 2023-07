Juve-Milan, dove vederla in tv Sky o Dazn

Juve-Milan: orari e canali

La gara amichevole Juve-Milan è in programma alle 4,30 (ora italiana, 19,30 locali) 21 al Dignity Health Sports Park di Carson e sarà visibile su Sky e Dazn.

Dove vedere Juve-Milan in diretta TV

Juve-Milan sarà visibile in diretta tv, su Dazn e su Sky Sport Summer. Per seguirla su Dazn bisognerà scaricare l'app su smart tv, console di gioco o dispositivi come Google Chromecast, Apple TV o Amazon Fire Stick. Basterà invece essere abbonati a Sky per vederla su Sky Sport Summer.

Dove vedere Juve-Milan in streaming

La partita tra Juventus e Milan sarà visibile in streaming su Dazn, collegandosi all'app da smartphone e tablet, o sul sito internet della iattaforma da pc, la gara sarà visibile in streaming anche su SkyGo e NOW.

Juve-Milan in diretta: la cronaca

Amichevole statunintese tra Juventus e Milan, che si sfidano alle 19.30 (4.30 ora italiana) a Carson. Curiosità sulle scelte di Allegri e Pioli per questa sfida dal sapore di Serie A: un derby italiano condito da un derby statunitense tra i due rispettivi volti nuovi Weah e Pulisic. Qui le probabili formazioni

