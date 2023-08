Niente da fare per un buon Milan, Ansu Fati regala la vittoria al Barcellona

LAS VEGAS (USA) - Si chiude con una sconfitta all’Allegiant Stadium di Las Vegas il Soccer Champions Tour per il Milan. Dopo il 3-2 sofferto contro il Real e la resa ai rigori con la Juventus, i rossoneri si arrendono anche davanti a un Barça apparso più avanti a livello fisico, visto che la Liga partirà con una settimana d’anticipo rispetto alla Serie A. Decide la gara una pregevole rete di Ansu Fati. In generale, buone indicazioni per Stefano Pioli, specie da parte dei nuovi Loftus-Cheek e Reijnders, apparsi già a loro agio nello schema meneghino, per non parlare di Leao, che con i suoi lampi ha messo spesso e volentieri in crisi la retroguardia catalana.

TUTTO SULLA LIGA Milan vero Solo un cambio rispetto all’ultima sfida con la Juventus per Pioli, che insiste sulle sue prime scelte attuali, in attesa che Samu Chukwueze, Yunus Musah e lo stesso Noah Okafor entrino a pieno ritmo nella dinamica del gruppo. Al posto dell’indisponibile capitan Calabria, così, c’è Florenzi, in una linea difensiva completata da Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. Qualche metro più avanti, Krunic è supportato ancora dai due nuovi rinforzi Loftus-Cheek e Reijnders. La terza new entry estiva, Pulisic, affianca Giroud e Leao in attacco. Xavi risponde con un 4-3-3 speculare, ma ci sono ben sette variazioni rispetto al recente Clasico, chiuso con un trionfale 3-0. Tra gli altri, fuori Dembelé, ormai destinato al Psg, che si accomoda tra i panchinari con lo status di "indisponibile", oltre all’applauditissimo Lewandowski. Tra le novità più gustose, la partenza tra i titolari del canterano Fermin Lopez, una rete e un assist contro i blancos, e Ferran Torres, due gol nel corso della tournée stelle e strisce, schierato al centro dell’attacco, affiancato da Raphinha e Abde.

Alla distanza Parte a ritmi alti il Barça, che tra dieci giorni è atteso dall’esordio in Liga di Getafe e, a livello di preparazione fisica appare un po’ avanti rispetto ai rossoneri, che debutteranno in campionato, al Dall’Ara di Bologna, il prossimo 21 agosto. Il più vivace appare Raphinha, che sembra aver preso benissimo l’imminente adios del concorrente diretto Dembelé, e che crea subito lo scompiglio partendo dalla zona protetta da Teo. Prima del 10’, i blaugrana colgono una clamorosa base del palo con Koundé, sugli sviluppi di un corner. Scampato il pericolo, il Milan si desta e confeziona una pregevole giocata con i due nuovi Loftus-Cheek e Reijnders, che costringe il vice Ter Stegen, Iñaki Peña, a una complicata respinta con un piede. Il botta e risposta segue con un tentativo di Tomori e con una botta dal limite di Raphinha sul fronte opposto. Nel finale della prima frazione, poi, Leao brucia Koundé e impegna severamente il portiere blaugrana.

La magia di Ansu Fati La ripresa si apre con una mezza rivoluzione tra i catalani, che si giocano subito le carte Balde, De Jong, Sergi Roberto, Lewandowski e Ansu Fati, ma è ancora Leao a sfiorare il bersaglio grosso con un tiro a giro che esce di poco. Al 10’, però, a passare in vantaggio è il Barça, con una splendida conclusione di Ansu Fati, che innescato da Balde, s’inventa un bolide di destro sul palo lontano che non lascia scampo a Maignan. Varcata l’ora di gioco, dopo un colpo di testa di Oriol Romeu che sfiora il raddoppio, Pioli apre la giostra dei cambi con Kalulu al posto del positivo Florenzi. Araujo, poco dopo, realizzerebbe il 2-0, ma si fa pizzicare in fuorigioco sull’assist di Lewandowski. A questo punto, entrano in scena, tutti insieme, Kjaer, Pobega, Colombo e Luka Romero. Il più attivo tra i rossoneri, comunque, si conferma Leao, che offre su un piatto d’argento la palla del pareggio a Reijnders. L’olandese, però, calcia malamente da ottima posizione. Cambio di fronte e il neoentrato Bartesaghi nega la doppietta a Ansu, con un intervento alla disperata. Nel finale, spazio a tanta gioventù, con il baby blaugrana Lamine Yamal, classe 2007, al centro dei riflettori. Vittoria di misura per il Barça, ma il Milan non sfigura. Prossimo appuntamento per i rossoneri, l’attesissimo primo Trofeo Silvio Berlusconi, che vedrà Giroud e compagni vedersela, all’U Power Stadium, con il Monza.

