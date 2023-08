Il calendario delle amichevoli estive delle squadre di A: date e orari

Il campionato si avvicina sempre di più, la prima giornata è all'orizzonte (19 agosto) e le squadre di Serie A proseguono la preparazione estiva per arrivare al debutto al meglio. C'è ancora tempo per centrare gli ultimi colpi di mercato e limare gli accorgimenti tattici, poi la parola passerà al campo. Fondamentali saranno le ultime amichevoli in programma: di seguito il calendario completo di tutte le partite dei club di A con date e orari.