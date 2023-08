Serie A, Imperiale sugli assistenti arbitrali: "Un ruolo in evoluzione"

"Il nostro è un ruolo sempre più in evoluzione". Sono le parole Davide Imperiale , Sezione di Genova, assistente arbitrale fresco della nomina di Internazionale . L'assistente ha parlato del ruolo in campo, cambiato profondamente con l'avvento del Var , mentre a Cascia prosegue il raduno precampionato per tutto l'organico della CAN.

Imperiale: "Più collaborazione con l'arbitro"

"Un aspetto fondamentale nella preparazione di un assistente arbitrale - spiega Imperiale - è la parte atletica, per questo dobbiamo ringraziare l'AIA che ci mette a disposizione professionisti che, in base a metodi scientifici, modulano i carichi di lavoro in relazione al periodo dell'anno e alla quantità degli impegni sui campi. Poi sicuramente è molto importante lo studio del regolamento, delle tattiche e delle squadre, con la commissione che fa un enorme lavoro per renderci pronti prima dell'inizio del campionato. Sulla fascia dobbiamo essere veloci, rimanere dietro a giocatori già in corsa". Sull'evoluzione del ruolo: "Siamo sempre più in evoluzione. Il nostro ruolo era aiutare sul fuorigioco, invece negli ultimi anni c'è sempre più collaborazione con l'arbitro per questioni tecniche come i falli o le condotte violente".