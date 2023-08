Lecce-Lazio 0-0 diretta: ora LIVE la partita di oggi

20:55

7' - Buon ritmo in questo inizio di partita

Ritmi alti a Via del Mare in questa prima parte del match. La Lazio cerca di fare la partita, il Lecce gioca con qualche ripartenza. Stadio pienissimo.

20:48

1' - Inizia Lecce-Lazio

Si parte a Via del Mare dopo il minuto di silenzio per Carlo Mazzone. Lazio con la maglia bianca (terza divisa), Lecce con classica maglia giallorossa. Primo pallone per la squadra di Sarri.

20:25

Le parole di Lazzari nel pre-partita

"Sono tutti bravi ragazzi e bravi giocatori, la stagione è lunga con molte competizioni, ci daranno una grande mano. La rosa è molto più ampia e competitiva. Siamo felici del loro arrivo e speriamo di integrarli subito". Così Manuel Lazzari prima di Lecce-Lazio ai microfoni di Dazn.

20:20

La Lazio e la forza della difesa

La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in 21 match nello scorso campionato; solo due squadre hanno registrato più clean sheet in una singola stagione nella storia della Serie A: la Juventus (tre volte – 2013/14, 2015/16 e 2017/18) e il Milan (1993/94) - tutte a quota 22. Sarri spera di ritrovare la solidità difensiva che ha caratterizzato tutta la scorsa annata.

20:05

Le formazioni ufficiali di Lecce-Lazio

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. A disp.: Brancolini, Borbei, Maleh, Di Francesco, Helgason, Berisha, Corfitzen, Gallo, Smajlovic, Blin, Voelkerling, Burnete, Dermaku, Kaba, Lemmens. All.: Roberto D`Aversa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Adamonis, Furlanetto, Casale, Gila, Hysaj, Pellegrini, Basic, Rovella, Vecino, Pedro, Castellanos, Isaksen. All.: Maurizio Sarri.

19:55

La Lazio riparte da Ciro Immobile

Ciro Immobile ha sempre segnato nei suoi ultimi cinque match d’esordio stagionale in Serie A - il classe ‘90 potrebbe diventare solo il secondo giocatore a trovare la rete in sei gare di fila all’esordio stagionale nel torneo nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Luis Muriel (tra il 2015/16 e il 2021/22). Per il bomber della storia la passata stagione è stata fin troppo sofferta per via degli infortuni. Ora non vede l'ora di ripartire a suon di gol.

19:50

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

19:45

Lazio, la stagione si apre contro il Lecce

Ci siamo, inizia ufficialmente la stagione della Lazio. Un Milinkovic in meno, un Kamada in più e una panchina di qualità per giorcarsela anche in Champions League. Mercato quasi chiuso, mancano un portiere (vice Provedel) e forse un centrocampista con una cessione (Marcos Antonio e Basic gli indiziati a lasciare Formello). Ma Sarri chiede e pretende che la testa sia solo sulla sfida contro il Lecce. Si gioca a Via del Mare alle 20:45.

Lecce - Stadio Via del Mare