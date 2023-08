Sassuolo-Atalanta 0-2: De Ketelaere subito in gol per Gasperini

REGGIO EMILIA - De Ketelaere dà il "la" alla vittoria dell'Atalanta sul campo del Sassuolo, con il gol che sblocca il risultato al Mapei. Nel recupero Zortea fa 2-0 e primi tre punti per la squadra di Gasperini. Nella prima frazione, ritmi blandi, con l'Atalanta più intraprendente in avanti: i bergamaschi collezionano una buona occasione con un colpo di testa di Zapata intercettato sulla linea da Maxime Lopez. Nel finale si fa vivo anche il Sassuolo, con una conclusione di Matheus Henrique che Musso devia in corner. Nella ripresa si fanno vivi in rapida successione Laurienté, De Ketelaere e Lookman. Al 63' De Ketelaere torna a provarci su assist di Scamacca: la palla colpisce la traversa. Al terzo tentativo il belga va in gol, sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Consigli ci arriva solo dopo che il pallone ha varcato la linea, Atalanta in vantaggio all'83'. In pieno recupero (93') arriva anche il raddoppio di Zortea, su assist di Adopo.