Serie A, gli arbitri della 2ª giornata: c'è una grande novità per la Roma

Sono stati scelti gli arbitri per la seconda giornata di campionato. L'Aia ha fatto cadere ufficialmente il tabù del vincolo territoriale, designando Daniele Doveri (nato a Volterra ma residente a Roma e facente parte della sezione Roma 1), per il match tra i giallorossi di Josè Mourinho e il Verona, in programma sabato 26 agosto alle ore 20.45 al Bentegodi. Nei giorni scorsi lo stesso Doveri si era detto entusiasta all'idea di poter dirigere i club capitolini. “Sarei contento e soprattutto sarebbe un passo avanti dal punto di vista culturale per tutto il movimento calcistico, riconoscerebbe il merito alla professionalità degli arbitri che è molto elevata e che nel 2023 non si può misurare con la residenza”.