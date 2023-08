Milan-Torino 4-1: Pulisic, Giroud e Theo Hernandez lanciano Pioli

MILANO - Il Milan batte nettamente il Torino nella seconda giornata di campionato ed ottiene il secondo successo consecutivo. I rossoneri si impongono 4-1 grazie alla doppietta di Giroud (entrambi i gol dal dischetto) e alle reti di Pulisic e Theo Hernandez. Per i granata, che perdono Sanabria dopo venti minuti per infortunio, rete inutile di Schuurs.

Giroud implacabile dal dischetto

Pioli conferma il terzetto offensivo composto da Giroud, punta centrale, con Leao e Pulisic sugli esterni. Juric lancia Sanabria, con Radonjic e Valsic a supporto. Dopo venti minuti il tecnico garnata perde il suo centravanti (sostituito da Pellegri) per infortunio. Dopo mezz'ora equilibrata e con poche occasioni, i padroni di casa sbloccano il risultato: discesa di Loftus-Cheek ed assist per Pulisic, che insacca a porta vuota. Il Torino reagisce e pareggia con un bel gol di Schuurs. Ma prima dell'intervallo arrivano due gol rossoneri: al 43' Giroud su rigore (arrivato grazie ad una chiamata del Var) e in pieno recupero con Theo Hernandez, bravo a sfruttare un assist di Leao e ad insaccare con un tiro secco. Ad inizio ripresa secondo rigore per i padroni di casa (pestone di Schuurs su Leao segnalato dal Var): Giroud è implacabile dal dischetto. Nel finale i granata provano ad attaccare, ma senza convinzione. Gli uomini di Pioli volano in testa alla classifica grazie alla secondo vittoria consecutiva in campionato.

