Probabili formazioni Fiorentina-Lecce: Italiano lancia Beltran dal 1'

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Kouame, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. Allenatore: Italiano.

La probabile formazione di D'Aversa

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani; Almqvist, Rafia, Banda; Strefezza. Allenatore: D’Aversa.

Italiano lancia Beltran titolare. D'Aversa, dubbio Gallo-Dorku

Sembra arrivato il momento, per Vincenzo Italiano, di lanciare Beltran da titolare. L’unico interrogativo è il fatto che il numero 9 deve ancora prendere confidenza col calcio italiano e con il calcio di Italiano, ma si è mostrato già pronto fisicamente. Inoltre, difficilmente Nzola giocherà la terza gara consecutiva dal primo minuto in una settimana e quindi le possibilità dell’argentino sembrano davvero alte, sempre che Italiano non escogiti solizioni a sorpresa come Kouame adattato centravanti (Kokorin non è stato nemmeno convocato). In casa Lecce, rispetto alla Lazio, l'unica novità potrebbe essere in difesa con Gallo a sinistra, nonostante Dorku abbia convinto all'esordio. A centrocampo ballottaggio Rafia-Kaba.



