Probabili formazioni Cagliari-Inter: Inzaghi con Lautaro-Thuram in attacco

La probabile formazione di Ranieri

CAGLIARI (3-4-3): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Nandez, Oristanio, Luvumbo. Allenatore: Ranieri.

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi.

Ranieri con la difesa a tre, Inzaghi conferma Thuram

Come successo contro il Monza, nell'Inter dal primo minuto ci sarà di nuovo Thuram con Lautaro in attacco, per affinare l’intesa e lasciare un segno assieme, con Arnautovic pronto a subentrare a gara in corso. L’altro ballottaggio si è risolto in favore di Mkhitaryan, preferito almeno dall’inizio a Frattesi. Il Cagliari andrà ancora avanti con la difesa a tre: Goldaniga, Dossena, Obert.



