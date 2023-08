Diretta Cagliari-Inter 0-2: segui ora LIVE la partita di oggi

CAGLIARI - Alla Unipol Domus si sfidano Cagliari e Inter per la seconda giornata del campionato di Serie A . I nerazzurri arrivano dal brillante 2-0 rifilato al Monza, mentre i rossoblù sono reduci dallo 0-0 in casa del Torino.

21:57

50' - Problema fisico per Lautaro

Staff medico interista al lavoro su Lautaro, dolorante dopo uno scontro di gioco: tutto risolto, l'argentino torna in campo.

21:51

46' - Inizia la ripresa

Riparte Cagliari-Inter con un cambio tra i rossoblù: dentro Di Pardo per Oristanio.

21:34

45' + 3' - Finisce il primo tempo

Il primo tempo si conclude con l'Inter avanti 2-0 in casa del Cagliari: in rete Dumfries e Lautaro.

21:32

45' + 2' - Augello dalla distanza: Sommer blocca

Sugli sviluppi di un corner Augello raccoglie la respinta della difesa nerazzurra e calcia dal limite: centrale, Sommer blocca senza problemi.

21:31

45'+1' - Errore di Dossena, Barella manda a lato

Errore di Dossena in disimpegno, ci prova Barella: palla fuori

21:29

42' - Augello salva su Lautaro

Inter vicina al 3-0. Il cross di Dimarco dalla sinistra è indirizzato sulla testa di Lautaro a pochissimi metri da Radunovic, provvidenziale l'intervento di Augello che mette in angolo.

21:20

34' - Problemi per Pavoletti: dentro Luvumbo

Brutte notizie per il Cagliari. Pavoletti alza bandiera bianca per un problema muscolare al flessore: Ranieri manda al suo posto Luvumbo.

21:16

28' - Raddoppio Inter con Lautaro!

Bello scambio sulla fascia tra Thuram e Dimarco, con l'esterno che serve Lautaro al centro dell'area: il Toro, freddissimo, supera due difensori e aggiusta la mira per bruciare Radunovic e realizzare lo 0-2.

21:13

27' - Pavoletti sfiora il pari

Gran cross dalla fascia destra di Zappa per la testa di Pavoletti in mezzo a due difensori a pochi passi da Sommer: anche stavolta il pallone termina alto.

21:09

23' - Occasione Nandez

Il Cagliari va vicino al pareggio: Nandez lanciato a rete calcia verso la porta di Sommer, Calhanoglu è provvidenziale in scivolata a deviare in calcio d'angolo.

21:07

20' - Inter in vantaggio con Dumfries!

Recupero di Thuram sulla trequarti e palla servita a Dumfries che, nonostante la pressione di Sulemana, riesce ad insaccare sul palo lontano con un destro nell'area piccola che vale l'1-0 Inter.

21:05

16' - C'è anche il Cagliari con Pavoletti

Prima azione pericolosa dei sardi: cross di Nandez per la testa di Pavoletti, pallone che non inquadra la porta

20:59

14' - Palo di Lautaro!

Gran mancino di Lautaro Martinez da posizione defilata, palla che si infrange sul palo più lontano della porta di Radunovic.

20:56

9' - Inter padrona del campo

Dopo i primissimi minuti di studio, l'Inter ha preso il comando del gioco arrivando sistematicamente nei pressi dell'area del Cagliari.

20:52

4' - Ci prova Barella

Sugli sviluppi del calcio d'angolo il pallone arriva a Barella che prova ad esplodere la conclusione dal limite: palla altissima sopra la traversa

20:50

3' - Si fa vedere l'Inter

Prima azione dell'Inter dalla sinistra con il cross di Dimarco per Thuram messo in corner dalla difesa rossoblù.

20:46

1' - Inizia Cagliari-Inter

Il Cagliari, in maglia rossoblù, dà il calcio d'inizio. Inter in divisa da trasferta bianca.

20:35

Inzaghi: "Cagliari? Siamo preparati, Thuram è pronto"

“Sappiamo le difficoltà che ha questa gara, il Cagliari ha ottimi giocatori ed è ben allenata, ma siamo preparati”. Così il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, ai microfoni di Dazn, nel prepartita della Unipol Domus. “Thuram e il gol che non arriva? Devono partecipare tutti e Marcus ha lavorato per essere pronto, con Arnautovic che lo aiuterà a gara in corso”. Su Frattesi: “Davide lavora bene come tutti gli altri, ora stiamo sistemando alcune cose e abbiamo fuori Acerbi e Sanchez, qualcosa dobbiamo ancora fare, ma siamo concentrati sulla partita col Cagliari” ha concluso Inzaghi.

20:25

Filotto Inter in casa del Cagliari

Sono 17 le gare vinte dall'Inter in casa del Cagliari, con i nerazzurri che arrivano da un filotto positivo fatto di sei vittorie nelle sette gare giocate in casa dei sardi, di cui tre consecutive (le ultime). In totale sono 85 le gare disputate tra Cagliari e Inter, con 42 vittorie nerazzurre, 14 rossoblù e 28 pareggi.

20:09

Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Oristanio, Pavoletti. Allenatore: Ranieri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhano?lu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Cagliari, Unipol Domus