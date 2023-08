Salernitana-Udinese 1-1: Dia risponde a Samardzic, pari all'Arechi

SALERNO - Appuntamento con la prima vittoria in campionato rimandato per Salernitana e Udinese , che nella penultima partita della 2ª giornata di Serie A hanno pareggiato 1-1 all'Arechi , con i campani che salgono a quota due punti dopo il pari contro la Roma all'Olimpico e i friulani che muovono la classifica dopo il ko al debutto contro la Juve. A firmare le reti Samardzic per i friulani e Dia per i padroni di casa , due dei giocatori che nelle ultime settimane sono stati protagonisti del calciomercato ma alla fine (almeno per ora) sono rimasti dov'erano.

Le mosse di Paulo Sousa e Sottil

Due cambi per Paulo Sousa rispetto alla formazione schierata all'esordio: in panchina Fazio e Bradaric ai quali vengono preferiti Pirola e Dia, con Kastanos che scala dunque a centrocampo sulla corsia di destra, mentre sull'altra fascia si trasferisce Mazzocchi. Conferma per Botheim nel ruolo di prima punta, con Dia (rimasto in granata dopo la scadenza della clausola rescissoria) e Candreva alle sue spalle e l'ultimo arrivato Cabral pronto a subentrare. Tre modifiche invece per Sottil rispetto alla prima giornata: conferma in toto per la difesa, mentre Ferreira prende il posto di Ebosele sulla destra e a centrocampo Samardzic (dopo il trasferimento all'Inter sfumato sul più bello) ritrova una maglia da titolare al posto di Zarraga. Nemmeno convocato Beto, a un passo dal trasferimento all'Everton: in attacco al suo posto spazio per Lucca.

Dia risponde a Samardzic, Ochoa e Silvestri protagonisti

Grande equilibrio nel primo tempo, avaro di occasioni ed emozioni ma chiuso da una prodezza di Ochoa che nel recupero salva la Salernitana: cross di Samardzic e serie di tocchi in area di rigore che fanno sbattere il pallone sulla testa di Pirola, con il portiere di casa bravo a evitare in volo l'autogol del compagno. Ancora il messicano sugli scudi a inizio ripresa, quando si ripete sul sinistro di Thauvin (46'). L'Udinese però prende coraggio e insiste, trovando il vantaggio al 57': Kamara scappa a Kastanos sulla sinistra e alza il pallone in area per Lucca, sponda di testa per Samardzic che di sinistro al volo supera Ochoa. Il serbo è scatenato e dieci minuti dopo serve un assist per Lovric, al quale il portiere granata nega però il 2-0. La Salernitana reagisce e al 72' trova il pari: Candreva riceve al limite dell'area da Martegani e imbuca in verticale per Dia, che batte Silvestri con un rasoterra sul primo palo e fa 1-1. L'inerzia del match ora è cambiata e la Salernitana cerca il sorpasso, ma Silvestri blinda il primo punto dell'Udinese chiudendo la porta prima al subentrato Martenaghi (80') e poi a Candreva (85').

