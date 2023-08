La decisione dell'Aia: quanto resteranno fermi Di Bello e Fourneau

L’ arbitro Marco Di Bello e il var Francesco Fourneau verranno fermati . Il direttore di gara resterà fermo due turni , in seguito ricoprirà il ruolo di quarto uomo, poi sarà al Var e infine guiderà una partita di Serie B. Cinque turni di stop , Di Bello tornerà ad arbitrare in A dopo metà di ottobre . Per Fourneau ci sarà una sanzione meno pesante, ma i vertici arbitrali erano comunque furibondi. [...]

Tante telefonate all'Aia da parte dei club di Serie A

Ieri il Bologna ha interpellato il responsabile dei rapporti tra Aia e club, Riccardo Pinzani, che ha ammesso l’errore. Impossibile trovare una spiegazione tecnica. Pinzani ha riconosciuto il grave errore, nessuno sa spiegarsi come sia potuto succedere. D’altra parte, tutti all’Aia avevano messo in conto qualche errore visto il processo di ringiovanimento in atto. Sviste se ne aspettavano dai meno esperti. Non da Di Bello, 42 anni, 151 partite in A. Lo stesso Rocchi, molto arrabbiato e deluso, non ha potuto che prendere atto dell’errore. Moltissime le telefonate ricevute ieri. Non solo. Molte società di A hanno chiamato Pinzani. C’è preoccupazione nel massimo campionato, e soprattutto in molti vogliono capire il processo decisionale preso durante l’incontro di Torino. Lunedì prossimo, a Lissone, è già in programma un incontro tra vertici arbitrali, allenatori, addetti agli arbitri. È verosimile che in quell'occasione vengano fatti ascoltare gli audio o che comunque venga fornita quella spiegazione che al momento sembra impossibile trovare.

La frase del quarto uomo ai dirigenti del Bologna: "Se abbiamo sbagliato chiediamo scusa"

La nottata di domenica è stata lunga per tutti. Saputo era sceso con i suoi dirigenti negli spogliatoi, aveva fatto i complimenti alla squadra. L’amministratore delegato rossoblù Fenucci, invece, era entrato nello stanzino dell’arbitro per chiedere spiegazioni. Furente. Tanto da presentarsi anche davanti alle tv. Anche questa della diretta televisiva («errore insopportabile», lo ha definito il manager rossoblù) è stata una scelta precisa da parte del club, che ha voluto - dopo appena due giornate - chiarire bene la posizione. In passato le cose erano andate diversamente, il Bologna aveva scelto la via diplomatica. Ma la sfida contro la Juventus rischia di essere uno spartiacque. Ancora dettagli e ancora piccoli pezzi del puzzle emergono. Il quarto uomo Marcenaro avrebbe detto ai dirigenti rossoblù: “Se abbiamo sbagliato vi chiediamo scusa”. Il tutto mentre Allegri lasciava lo stadio senza fermarsi in zona mista anche perché non era stato il primo a commentare. Ad anticipare tutti è stato Fenucci e per la Juve in sala stampa si è poi presentato il vice allenatore Landucci.