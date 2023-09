Probabili formazioni Roma-Milan: pronto Lukaku

La probabile formazione di Mourinho

ROMA(3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; Lo. Pellegrini; Belotti. Allenatore: Mourinho.

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Mourinho con Pellegrini dal 1', per Pioli niente turnover

Mourinho recupera Pellegrini e Spinazzola. Lukaku si è allenato con il gruppo, ma partirà probabilmente dalla panchina e possibile prima convocazione per l’iraniano Azmoun. Out Dybala. Pioli non cambia il suo Milan, che scenderà in campo all’Olimpico con la stessa formazione che ha giocato e vinto contro Torino e Bologna.



