Roma-Milan, la moviola: gara nervosa, ok il rigore e il rosso

Giusto assegnare il rigore

Toccherebbe all’arbitro giudicare l’entità del contatto tra Rui Patricio e Loftus-Cheek, ma alla fine la sensazione è che sia il Var a consigliare al collega di fischiare il rigore. Il milanista sfonda in area, il poriere esce e col suo piede destro colpisce la gamba del rossonero. Il calciatore di Pioli si trova a un metro dalla linea di porta e quell’ostacolo non gli permette più di raggiungere il pallone. Pochi minuti dopo Theo chiede un altro penalty: Smalling non lo tocca, poteva starci il giallo per simulazione.

Tomori graziato prima dell'espulsione

Dopo l’ammonizione per un fallo da dietro su Belotti, il centrale inglese commette almeno altri tre falli sul Gallo passibili di sanzione. Rapuano lo grazia due volte, prima di espellerlo.

Corretti i cartellini gialli

Giuste le ammonizioni per Loftus-Cheek, Paredes, Lukaku e Okafor, mentre Celik andava ammonito per trattenuta su Leao.

VAR: Irrati 6

Sul rigore aiuta Rapuano, poi assiste impotente a tutto il resto.