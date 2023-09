Bologna-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in tv

BOLOGNA - Saranno Bologna e Cagliari a dare il via al sabato della 3ª giornata di Serie A: calcio d'inizio fissato per le 18:30 allo Stadio Dall'Ara di Bologna.

La probabile formazione di Motta

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Calafiori; Moro, Aebischer, Ferguson; Ndoye, Zirkzee, Karlsson. Allenatore: Motta.

La probabile formazione di Ranieri

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Oristanio, Petagna. Allenatore: Ranieri.

Motta lancia Karlsson, per Ranieri c'è Petagna

Entrambi gli allenatori lanciano subito dal 1' gli ultimi due nuovi acquisti: per il Bologna di Motta, a completare il tridente con Zirkzee e Ndoye, c'è il neo arrivato Karlsson. Ranieri, senza Pavoletti, lancia dall'inizio Petagna, appena arrivato dal Monza.



Bologna-Cagliari, dove vederla in tv

Bologna-Cagliari sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky. Per seguire la partita su Dazn, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Per seguire la partita su Sky bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport Calcio (202 del satellite), o Sky Sport (251 del satellite).

Bologna-Cagliari, dove vederla in streaming

La partita tra tra Bologna e Cagliari sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone Dazn. Gli abbonati Sky potranno invece accedere al match attraverso i servizi Sky Go e NOW.

Bologna-Cagliari, segui la diretta sul nostro sito

