Inter-Fiorentina, dove vederla in tv

MILANO - Inter e Fiorentina , allo stadio San Siro di Milano, si sfidano per la gara della 3ª giornata di Serie A: calcio d'inizio fissato per le ore 18:30.

Inter-Fiorentina: orari e canali

La gara tra Inter e Fiorentina è in programma alle ore 18:30 allo stadio San Siro di Milano e sarà visibile su Dazn.

Dove vedere Inter-Fiorentina: in diretta TV

Inter-Fiorentina sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Chi è abbonato sia a Dazn che a Sky potrà seguire la gara anche sul canale Sky Zona Dazn, al numero 214 del satellite.

Dove vedere Inter-Fiorentina in streaming

La partita tra Inter e Fiorentina sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone Dazn.



Inter-Fiorentina in diretta: la cronaca

L'Inter arriva all'appuntamento con la Viola nella situazione migliore: a punteggio pieno e ancora con uno zero alla casella delle reti subite. La Fiorentina invece, reduce dalla qualificazione ai gironi di Conference League, arriva dall'amaro pareggio casalingo con il Lecce (da 2-0 a 2-2). Bilancio in parità nelle ultime due gare: vittoria viola a San Siro in campionato, successo nerazzurro in finale di Coppa Italia. Qui le probabili formazioni

