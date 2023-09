Empoli-Juve, dove vederla in tv

Empoli-Juve: orari e canali

Dove vedere Empoli-Juve in diretta TV

Empoli-Juve sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky. Per seguire la partita su Dazn, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Per seguire la partita su Sky bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) Sky Sport 4K (213 del satellite) o Sky Sport (251 del satellite).

Dove vedere Empoli-Juve in streaming

La partita tra tra Empoli e Juve sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone Dazn. Gli abbonati Sky potranno invece accedere al match attraverso i servizi Sky Go e NOW.

Empoli-Juve in diretta: la cronaca

Avvio difficilissimo per l'Empoli, che arriva da due ko nelle prime due giornate di campionato. La Juve, dopo il successo all'esordio, è reduce dal mezzo passo falso casalingo (pari con il Bologna). L'ultimo incontro tra le due squadre ha visto la clamorosa vittoria dell'Empoli, capace di rifilare un sonoro 4-1 alla Juve. Qui le probabili formazioni

