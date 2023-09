Torino-Genoa 1-0, Radonjic regala la prima vittoria stagionale ai granata

TORINO - Una gara che ha riservato le emozioni tutte nel finale ma che alla fine premia il Torino di Juric che batte il Genoa nella sfida andata in scena all'Olimpico e valida per la terza giornata del campioanto di Serie A.

Radonjic, la decide

A decidere una gara che si stava avviando verso il pareggio, che sarebbe stato il secondo in tre gare per i granata, la rete di Radonjic al 94'. Primo successo per la compagine di Juric, secondo ko stagionale invece per il Genoa di Gilardino sconfitto dopo la bella e importante vittoria dell'Olimpico contro la Lazio.

