Famiglia Vialli: "Solo la Fondazione può usare il nome per raccogliere fondi"

La famiglia Vialli è intervenuta in merito ai dubbi sollevati da Selvaggia Lucarelli per l'evento benefico "The Legend Gianluca Vialli", in programma il 10 settembre a Reggio Calabria . La giornalista aveva infatti indagato su chi ci fosse dietro all'organizzazione ed alla raccolta fondi.

La precisazione della famiglia Vialli

In una nota ufficiale, la famiglia dell'ex attaccante ha voluto chiarire la propria posizione sull'evento: "Visto il proliferare di iniziative di raccolta fondi, la famiglia Vialli non ha dato autorizzazione a utilizzare il nome di Gianluca Vialli ad alcuna organizzazione ad eccezione di Fondazione Vialli e Mauro per La Ricerca e Lo Sport Onlus". Una posizione chiara sull'evento di Reggio Calabria in cui la famiglia e la Fondazione Vialli e Mauro non è stata coinvolta. L'evento, ovvero una partita organizzata allo Stadio Granillo, aveva visto l'adesione di vari personaggi importanati del mondo del calcio come Candela, Pippo Inzaghi, Giuseppe Sculli, Pardo, Petrelli, Facchinetti e Materazzi.