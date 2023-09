Italia, Lippi: "Spalletti farà bene in Nazionale, Mancini? Penso una cosa"

Intervistato da Calcio Saudita, Marcello Lippi ha parlato della nazionale e della lotta per i vertici nel campionato di Serie A. L'ex commissario tecnico si è espresso così sulla nomina di Spalletti sulla panchina azzurra: “Ne penso tutto il bene possibile. Luciano è un grande allenatore e una bella persona . Credo proprio che la Figc abbia preso una decisione felice. Sono sicuro che Spalletti saprà mettere in campo gli uomini giusti e che la sua Italia ci darà delle soddisfazioni. Mancini? Non sono abituato a giudicare le scelte degli altri ed anche in questo caso non lo farò. Posso dire che Roberto è una persona per bene , avrà avuto i suoi motivi. Io ho ricevuto delle offerte quando ero commissario tecnico, ma ho sempre ritenuto giusto mantenere gli impegni presi”.

Lippi e il commento sul calcio saudita

"Il calcio saudita? Ha sorpreso un po’ tutti e merita attenzione. La cosa incredibile è che sembra disponga di capitali illimitati e questo è un fattore che va compreso e studiato. Mi sento però di aggiungere che per ottenere risultati importanti servono impegni a lunga scadenza e programmazione, non sarà così facile come sembra adesso”.

"Serie A? Vedo benissimo Inter e Milan"

“Il nostro resta un campionato molto competitivo. Al momento vedo benissimo Inter e Milan. Le milanesi stanno dimostrando di avere una marcia in più e secondo me saranno loro a giocarsi il titolo. Sia la Roma sia la Lazio sono forti e nonostante l’inizio complicato usciranno fuori. Sarri e Mourinho sono grandi allenatori, sapranno sfruttare al meglio le risorse che hanno a disposizione. La Juventus? Ha le caratteristiche di sempre: grande voglia di lottare e un mix interessante tra giovani e giocatori già affermati. E poi non ha le Coppe, quindi potrebbe essere la terza squadra a lottare per lo scudetto”.