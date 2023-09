Biglietti Serie A, la classifica degli stadi più cari: sorpresa in vetta!

Quanto costa andare allo stadio spendendo il meno possibile? Dopo le prime giornate di Serie A è già definito il quadro dei prezzi biglietti, senza calcolare le riduzioni. Di base si tratta delle curve. In fondo ci finiscono Empoli (10 euro), Torino (14 euro) e Udinese (15 euro). Poi ecco Verona e Fiorentina con 18 euro, seguite dal Lecce (19 euro) e da Atalanta, Inter, Napoli e Monza, a quota 20 euro. Per vedere dal vivo la Salernitana bisogna sborsare come minimo 23 euro, per la Roma ne servono 24, mentre raggiungono la cifra tonda (25 euro) Genoa, Bologna, Sassuolo e Juventus. Il Milan è leggermente più caro: 29 euro per un biglietto economico.