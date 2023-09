Diretta Sarri: segui le parole del tecnico della Lazio LIVE

TORINO - La Lazio non riesce a dare continuità nei risultati. Dopo la vittoria con il Napoli, arriva un altro ko di questo inizio di stagione dopo quelli con Lecce e Genoa. All’Allianz Stadium vince la Juve per 3-1 . Decisivi Vlahovic e Chiesa, di Luis Alberto (una magia) l’unica gioia laziale.

17:50

L’episodio contestato dalla Lazio

Al centro del silenzio stampa post Juve è l’episodio accaduto al 10’ del match: McKennie con il pallone è al limite del fuori prima di servire Locatelli (cross per la girata vincente di Vlahovic). L’unico fotogramma preso dall’immagine dell’azione non chiarisce perfettamente se il pallone sia uscito o meno. Il Var, durante il match, ha dato comunque l’ok.

17:30

Sarri in silenzio stampa: il motivo

Maurizio Sarri e nessun giocatore parlerà nel post partita di Juve-Lazio. Il tecnico non si concederà ai microfoni di radio e tv per via delle decisioni arbitrali. In casa biancoceleste non è piaciuta la direzione di Maresca: nel mirino l'episodio di McKennie che ha portato al primo gol di Vlahovic e altre situazioni.

17:15

Il momento di Luis Alberto

Il grande gol di Luis alla Juve non è bastato alla Lazio per ribaltare il risultato. Il Mago in questo momento è l'uomo in più: con la rete ai bianconeri è salito a quota 100 partecipazioni a gol in campionato (44 gol e 56 assist).

17:00

Lazio, le parole di Sarri dopo la Juve

Terza sconfitta per la Lazio in questo inizio di stagione. La squadra biancoceleste rimane a 3 punti dopo il ko in casa della Juve per 3-1. Martedì la Champions contro l’Atletico Madrid. Sarà l’occasione del riscatto.

Torino - Allianz Stadium