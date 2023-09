Probabili formazioni Roma-Empoli: Mourinho con Lukaku e Dybala

ROMA - Roma ed Empoli si sfidano allo stadio Olimpico di Roma per la quarta giornata del campionato di serie A: calcio d'inizio alle 20:45.

La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

La probabile formazione di Zanetti

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Luperto, Walukiewicz; Fazzini, Grassi, S. Bastoni; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Zanetti.

Mou lancia Dybala e Lukaku dal 1'. Zanetti con il tridente

Mourinho perde Smalling e Pellegrini, ma recupera Aouar. In difesa esordio dal 1' per N'Dicka, con Aouar-Cristante-Bove a centrocampo. Torna Kristensen dall'inizio e c'è l'esordio della coppia dei sogni Lukaku-Dybala. Zanetti, invece, lancia S. Bastoni dal 1' e si affida al tridente Baldanzi-Caputo-Cambiaghi. Grassi in cabina di regia, Luperto a guidare la difesa.

