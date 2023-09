Lotta Juve-Inter, Serena: "Inzaghi favorito, ma con questo Vlahovic..."

Ogni terzo sabato del mese c’è un mercatino dell’usato a Montebelluna, in provincia di Treviso. Aldo Serena, campione d’Italia con le tre grandi del nord (1 scudetto con la Juve, 1 con l’Inter, 2 col Milan), si muove tra le bancarelle con la stessa disinvoltura che negli anni ‘80 utilizzava per smarcarsi in area e segnare valanghe di gol. L’ultimo acquisto, a poche ore dal derby, è stato un album del 1975 dei Led Zeppelin, “Physical Graffiti”. "Per ingannare l’attesa di una giornata di calcio da brividi ci stava una visitina al mercatino...", ha scritto su Twitter.