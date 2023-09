The Italian Dream, la Lega (con Totti) scova talenti negli Emirati e non solo

Scovare talenti in Medio Oriente. Regalare a loro un sogno e regalarsi, perché no, la possibilità di impreziosire la Serie A. Con questo obiettivo è nato "The Italian Dream", una nuova serie reality originale a tema sportivo. La produce la Lega Serie A (che grazie alla recente apertura dell’ufficio ad Abu Dhabi, ha lanciato con il proprio broadcaster di Middle East e North Africa, Starzplay) in collaborazione con l’ente governativo Image Nation Abu Dhabi. La serie racconterà la ricerca dei migliori giovani talenti calcistici del Medio Oriente e del Nord Africa, offrendo al vincitore del Talent Show la possibilità di un contratto per la squadra Primavera di un Club di Serie A TIM. "Italian Dream" avrà come partner esclusivo PureHealth, la più grande rete sanitaria integrata negli Emirati Arabi Uniti, pioniera di innovazioni scientifiche rivoluzionarie in campo sanitario. La serie durerà sei episodi e non racconterà solo storie di calcio, ma anche di vita.