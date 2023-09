Verona-Bologna, le pagelle: Montipò bravo, Zirkzee accende la luce

Hellas Verona

Baroni 6

Primo tempo perfetto, ai suoi manca solo il gol. Aveva chiesto sacrificio e infatti lo ottiene. Secondo tempo più ostico perché il Bologna prende le misure.

Montipò 7

Nel primo tempo si impegna sul tiro di Karlsson, anche se gli avversari superano poche volte la metà campo. Si ripete nella seconda parte di gara. Bravo.

Magnani 6

Una partita di sacrificio, ma impostata nel modo migliore, senza eccessi, né acuti.

Hien 6

Nel primo tempo è certamente bravo a gestire lo spazio e non dare opportunità agli avversari. Qualche lampo in attacco. Un gol annullato.

Dawidowicz 6

Niente eccessi, resta ordinato e cerca di giocare la sua partita nel modo migliore.

Faraoni 5,5

Non sempre concentrato. Ma generoso e di grande esperienza. Prova a sfruttare il momento positivo dei compagni nella prima parte, spinge e fa vedere.

Terracciano (17’ st) 6

Tanto lavoro, ma non combina molto nel secondo tempo.

Hongla 6

Subito attivo e scaltro, cerca una conclusione da fuori che va a lato di poco. Bene in attacco, tenace in difesa. E’ l’ultimo ad arrendersi.

Duda 6

Inserimenti, colpi di testa, giocate: primo tempo di ottima fattura. Le frizioni aumentano e nel secondo tempo cala moltissimo anche lui.

Suslov (25’ st) 6

Forze fresche per i compagni. Ma poche sono le occasioni per mettersi in mostra.

Doig 6

Tanta corsa, inserimenti e cuore. Sembra molto, ma non è così: poteva fare di più. Si fa male dopo più di trenta minuti ed è costretto a uscire.

Lazovic (36’ pt) 5,5

Entra quando la partita è nelle mani dei compagni, e questo gli facilita il compito. Nel secondo tempo non alza i giri.

Ngonge 6,5

Da elogiare lo spirito combattivo, davvero pregevole, spinge e torna, in una doppia fase molto utile alla squadra. Vale anche per la ripresa.

Folorunsho 6

E’ propositivo nelle azioni d’attacco, gioca con grande energia. Nel suo match tantissimi dettagli di qualità.

Serdar (25’ st) 6

Buona qualità, non sempre evidente.

Bonazzoli 6

Momenti di bel calcio, ma non è davvero incisivo come vorrebbe. Nel secondo si vede poco e lascia spazio ad altri.

Duric (17’ st) 5,5

Entra per dare centimetri al gruppo. Più lento e macchinoso, ma volenteroso.

Bologna

Thiago Motta 6

Primo tempo difficile. Aveva previsto difficoltà, ma per il suo Bologna sono troppe. Meglio nel secondo tempo.

Skorupski 6

Anche se era fuorigioco, la sua parata nel primo tempo è eccellente. Poco altro da dire.

De Silvestri 6

Capitano generoso. E coraggioso, ovviamente. Partita di sacrificio. Nel secondo tempo, stanco, lascia spazio al titolare.

Posch (15’ st) 6

Subito pericoloso di testa (anche se la sfiora e basta). Aiuta i compagni.

Beukema 6

Bei lanci, ma tanta attenzione sulle giocate in area degli avversari. Partita affrontata positivamente.

Lucumi 6

Non bene nel primo tempo, qualche incertezza soprattutto all’inizio. Meglio nel secondo tempo.

Kristiansen 5,5

Sempre molto attivo sulla fascia sinistra, buoni scambi. Ma poi alterna momenti buoni ad altri di anonimato.

Calafiori (35’ st) sv

Primi minuti con la maglia rossoblù addosso. Niente da segnalare.

Aebischer 6

Commovente in un paio di interventi. Tanta corsa, attenzione e gestione. E’ poco concreto in attacco.

Freuler 5,5

Vai col liscio, quasi quasi la combina grossa nel primo tempo quando consegna involontariamente un pallone nel cuore della sua area. Meglio nel secondo tempo.

Moro (35’ st) sv

Poco tempo per entrare in partita, si limita al compito che gli spetta.

Ferguson 6

Lavora molto in difesa, costretto quindi a sacrificare un gioco offensivo che nel primo tempo farebbe comodo.

Ndoye 6

Molti dribbling nel primo tempo, la capacità di saltare l’uomo porta a situazioni di vantaggio. Secondo tempo con qualche guizzo, ma anche con un gol mangiato da farsi perdonare.

Fabbian (32’ st) 6

Ha una bella palla-gol sulla testa, ma la manda alta.

Zirkzee 6,5

Tantissime giocate di prima, un punto di forza che accelera il gioco. E’ costante: nel secondo tempo illumina momenti importanti.

Karlsson 6,5

Iper controllato dai giocatori avversari, ma quando ha spazio è quasi poetico. Bellissimo il tiro nel primo tempo (parato), bellissimo quello nel secondo (parato ancora). Ma perché toglierlo?

Orsolini (15’ st) 5

Si mette a disposizione del gruppo, ma senza brillare.