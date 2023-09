Serie A, tre calciatori squalificati per un turno

ROMA - La Lega Calcio ha reso note le decisioni del Giudice sportivo dopo la 4ª giornata di Serie A. Sono tre i calciatori squalificati, tutti per un turno e a seguito di un cartellino rosso. Si tratta di Federico Baschirotto (Lecce), espulso "per essersi reso responsabile di un grave fallo di gioco", Luca Caldirola (Monza) e Mateusz Wieteska (Cagliari, entrambi espulsi per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Sul fronte delle società ammende per cinque club: 5mila euro a Fiorentina e Milan, 4mila euro all'Inter e 2mila euro a Juve e Torino.