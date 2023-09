Probabili formazioni Milan-Verona: Musah e Florenzi sulle fasce

La probabile formazione di Pioli

MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

La probabile formazione di Baroni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Djuric. Allenatore: Baroni.

Pioli cambia modulo, Baroni col ballottaggio Djuric-Bonazzoli

Pioli nella giornata di ieri ha provato la difesa a tre, una scelta nuova rispetto al passato, quasi rivoluzionaria. Un assetto diverso rispetto alle formazioni presentate finora, con molti cambi tra difesa e centrocampo. Si comincia dalla porta, dove giocherà Marco Sportiello per la prima volta in campionato a causa dell’infortunio di Mike Maignan, poi spazio al trio Thiaw, Kjaer e Tomori, contemporaneamente tutti in campo. Modifica dettata dal fatto che alcuni giocatori sono affaticati, come Theo Hernandez, che rimarrà fuori per riposare. Nel Verona molti i rebus per Baroni. Saponara, ex di turno, si gioca un posto con Folorunsho sulla trequarti. Quest’ultimo rimane in dubbio, mentre la difesa a sua volta ha qualche interrogativo: Magnani e Dawidowicz sono da valutare. Fuori causa sicuramente Doig, vittima di un problema alla caviglia che lo terrà fuori fino alla sosta. A sinistra contro il Milan c’è Lazovic. Djuric o Bonazzoli per un posto nel 3-4-2-1 di oggi pomeriggio .

Milan-Verona, segui la diretta sul nostro sito

