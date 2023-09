Probabili formazioni Lazio-Monza: Pedro favorito su Felipe Anderson

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

La probabile formazione di Palladino

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. Allenatore: Palladino.

Pedro insidia Felipe Anderson, Palladino senza Caprari e Caldirola

Trasformare Ciro in Ciro è il primo obiettivo di Sarri. Il secondo è continuare a sperare nella bacchetta di magic Luis, entrato in tutti i gol della Lazio. Il terzo è azzeccare il turnover. Guendouzi aspetta la chiamata, ora o quando? Patric spera nella conferma dopo la titolarità in Champions. Pedro spera in una chance dall’inizio per dimostrare che può ancora dare. La Lazio anti-Monza è nata in 24 ore, si scoprirà stasera. Sono annunciabili cambi in tutti i reparti. In difesa i rebus sono multipli: Lazzari o Marusic a destra, Patric più di Casale al centro, Hysaj più di Pellegrini a sinistra. Quest’ultimo è disponibile, ha recuperato dalla distorsione al ginocchio destro accusata in Champions, difficilmente sarà rischiato. A centrocampo Guendouzi può sostituire Kamada. Cataldi può riprendersi il posto soffiato da Vecino con l’Atletico. Pedro insidia Felipe Anderson. Luis Alberto, Immobile e Zaccagni faranno gli straordinari. In casa Monza tra i convocati c'è anche Donati, che ha appena fatto ritorno in Lombardia firmando fino a giugno. Fuori Caprari, finora sempre titolare: trequarti sorretta da uno tra Mota Carvalho e Machin. Di Gregorio torna disponibile, la difesa non ha Caldirola per squalifica ma recupera D’Ambrosio. Il reparto, nella casella mancante, potrebbe essere riempito da Carboni.

